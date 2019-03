Nietypowa scena rozegrała się na jednym z osiedli w Rosji. Mieszkanka bloku, pod wejście którego podszedł łoś, chciała odpędzić zwierzę. W tym celu rzuciła w niego... kotem.

Do tej sytuacji doszło w Nieftiekamsku w rosyjskim Baszkortostanie. Łoś podszedł pod tamtejsze bloki, a nawet zbliżył się do wejścia jednego z nich.

Nie spodobało się to jednej z mieszkanek, która postanowiła odpędzić potężne zwierzę. W tym celu rzuciła w niego... kotem. Łoś rzucił się do ucieczki.

Zwierzę jeszcze przez pewien czas błądziło między blokami w Nieftiekamsku, aż zostało złapane, uśpione i wywiezione z powrotem do lasu.

Losy kota-pocisku nie są znane, aczkolwiek - jak wynika z filmu - prawdopodobnie wylądował bezpiecznie na cztery łapy.

Film spotkał się z krytyką rosyjskich internautów. - Ta kobieta powinna zostać oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami - pisze jeden z komentatorów. Ci ludzie to barbarzyńcy. Odstraszyli biedne zwierzę, zamiast go nakarmić. A co by się stało, gdyby łosia przejechało auto lub gdyby ze strachu kogoś zranił? - pyta inny.



