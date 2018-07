Chile: Z hodowli uciekło 690 tys. łososi

Z należącej do norweskiej firmy hodowli łososi na południu Chile uciekło na wolność około 690 tys. ryb, którym podawano antybiotyki nienadające się do spożycia przez ludzi. Grozi to poważnymi szkodami dla środowiska - informuje w piątek AFP.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /FLPA/Phil McLean /East News

Dziesięć klatek, w których trzymano ryby, uszkodzonych zostało podczas sztormu, który nawiedził 5 lipca wybrzeże w rejonie Los Lagos. Znajduje się tam hodowla Punta Redonda należąca do norweskiej grupy Marine Harvest - największego producenta łososi hodowlanych na świecie.

Chilijska rządowa agencja ds. środowiska (SMA) zwróciła się w środę do sądu, by w ramach "tymczasowych pilnych kroków" nakazał "wstrzymanie działalności" hodowli na 30 dni "w celu zapobiegawczym".

Jednocześnie krajowa służba rybołówstwa i rolnictwa Sernapesca złożyła w SMA skargę na Marine Harvest "ze względu na możliwe uchybienia" w hodowli m.in. w zakresie bezpieczeństwa. AFP podkreśla, że norweskiej firmie może grozić kara w wysokości 7 mln dolarów i nakaz definitywnego zamknięcia ośrodka.

Marine Harvest ogłosiła, że 5,7 proc. spośród ryb, które wydostały się z klatek, udało się już odłowić w toku operacji prowadzonej przez Sernapesca, chilijską marynarkę wojenną i policję. Zgodnie z chilijskim prawem firma powinna w ciągu 30 dni odłowić co najmniej 10 proc. ryb - w przeciwnym razie "można przypuszczać, że wystąpią znaczne szkody dla środowiska".

Bezprecedensowe wydarzenie

Według rządu Chile oraz ekologów jest to poważne i bezprecedensowe wydarzenie, jako że łososiom podawano antybiotyk stosowany jedynie przez weterynarzy, którego nie powinni spożywać ludzie. Według SMA ryby prawdopodobnie mają w sobie "pozostałości antybiotyków", które po zjedzeniu przez człowieka mogą wywołać poważne reakcje, zwłaszcza u osób uczulonych na zawarte w nich substancje.

Zdarzenie może również znacznie zaszkodzić lokalnemu ekosystemowi i innym gatunkom - ryby, które uciekły z hodowli, mogą przekazać choroby innym organizmom.

Zdaniem SMA ten gatunek łososia jest inwazyjny i drapieżny oraz może pośrednio lub bezpośrednio, w sposób stały, zaburzyć biologiczną różnorodność w tym rejonie.