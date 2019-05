Choć do wyborów prezydenckich w USA pozostało jeszcze półtora roku, chińskie fabryki już teraz szyją banery dla Donalda Trumpa. Co ciekawe, ma to miejsce w czasie... wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Zdjęcie Hasło wyborcze Donalda Trumpa to "Keep America Great" /AFP

Zdjęcia w chińskiej fabryce w Fuyang, we wschodniej prowincji Anhui, wykonano w lipcu 2018 roku.

Reklama

Widzimy na nich jedną z pracownic, która pracuje nad banerem z deklaracją prezydenta USA brzmiącą: "Trump 2020: Keep America Great", co można przetłumaczyć jako "Utrzymać wielkość Ameryki" (w 2016 r. startował z hasłem "Make America Great Again", czyli "Uczyńmy Amerykę znów wielką").

Ciekawostką jest, że zdjęcie wykonano w czasie nasilenia wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Wojna handlowa między mocarstwami spowodowała m.in. podniesienie przez USA ceł z 10 na 25 proc. na chińskie towary o łącznej wartości 200 miliardów dolarów.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się w listopadzie w 2020 roku. Według sondaży największe szanse na zwycięstwo z urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem ma 76-letni Joe Biden, były wiceprezydent.