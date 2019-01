Chiny: Atak w szkole. 20 poszkodowanych

W szkole podstawowej w Pekinie mężczyzna zaatakował uczniów, a 20 z nich trafiło do szpitala. Trzy osoby są w stanie ciężkim.

Do ataku doszło ok. godz. 11 na terenie szkoły. Ranni trafili do najbliższego szpitala. Jak podają miejscowe władze, trzy osoby są w stanie ciężkim.

Podejrzany mężczyzna został od razu zatrzymany na miejscu zdarzenia. Na razie nie ujawniono, w jaki sposób ranił dzieci i czy używał broni palnej.



Z chińskimi mediami rozmawiał jeden z rodziców, który podał, że wszystkie ranne dzieci to uczniowie drugiej klasy. Według jego relacji napastnikiem ma być pracownik szkoły.