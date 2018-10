Na pracowników banku, którzy zebrali się podczas porannego spotkania, spadł półtorametrowy wąż. Zdarzenie zarejestrował monitoring.

Zdjęcie Ani pracownikom banku, ani zwierzęciu nic się nie stało (zdjęcie ilustracyjne) /MANAN VATSYAYANA /AFP

Do zdarzenia doszło w jednym z chińskich banków. To drugi przypadek wtargnięcia węża do placówki bankowej w Nanning w tym roku.

Na pracowników banku z sufitu spadł półtorametrowej długości pyton. Ich reakcję zarejestrował monitoring.

Na filmie widać również przerażonego gada, który znalazł schronienie pod jedną z bankowych kanap.



Jak podają lokalne media, na miejsce wezwano służby ochrony przyrody, a pyton został przekazany schronisku dla zwierząt.



Eksperci podejrzewają, że wąż uciekł z pobliskiej hodowli, a w banku schronił się w poszukiwaniu pożywienia.