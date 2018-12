Uzbrojony w nóż mężczyzna we wtorek porwał autobus i skierował go w w grupę pieszych w mieście Longyan na południowym zachodzie Chin, zabijając co najmniej pięć osób i raniąc 21 kolejnych - poinformowała policja. Napastnik został schwytany.

Zdjęcie (zdjęcie ilustracyjne) / MARK RALSTON /AFP

W policyjnym komunikacie nie ujawniono tożsamości sprawcy incydentu ani pobudek, jakimi mógł się kierować. Nie wiadomo też, ile osób zginęło pod kołami autobusu, a ile w samym pojeździe.

Nagranie wideo zamieszczone w internecie pokazuje kilku policjantów przyciskających nożownika do ziemi na środku ulicy.