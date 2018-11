Chiny: Raport: 22 proc. mieszkań w miastach jest pustych

22 proc. mieszkań w chińskich miastach stoi pustych, co oznacza ponad 50 mln takich lokali; jest to największy odsetek spośród krajów świata - podała w piątek agencja Bloomberga, powołując się na nieopublikowane jeszcze badanie chińskich naukowców.

W przypadku problemów na rynku nieruchomości właściciele mogą zdecydować się na wyprzedaż pustych mieszkań, napędzając spiralę spadku cen - ocenia Bloomberg, nazywając to "koszmarnym scenariuszem" dla chińskich władz. Wyniki badania sugerują ponadto, że zabiegi rządu w celu ukrócenia spekulacji na rynku nieruchomości nie powiodły się - wskazuje agencja.

"Nie ma żadnego innego kraju, w którym odsetek opuszczonych mieszkań byłby tak wysoki (...) Jeśli na rynku nieruchomości pojawią się trudności, wyprzedawane domy zaleją Chiny jak powódź" - ocenił kierujący badaniem prof. Gan Li z Południowo-Zachodniego Uniwersytetu Finansów i Ekonomii w mieście Chengdu. Badanie przeprowadzono w 2017 roku w 363 chińskich powiatach.

Gan dodał w rozmowie telefonicznej z Bloombergiem, że odsetek niezamieszkanych lokali jest podobny do wyniku z poprzedniego badania z 2013 roku, kiedy wyniósł 24,2 proc. Wówczas liczbę pustych mieszkań oszacowano na 49 mln, ale tym razem jest ona "z pewnością wyższa niż 50 mln" - powiedział profesor.

Ceny nieruchomości rosły gwałtownie

Badacze nie wliczają do tej liczby nowych lokali, które jeszcze nie zostały sprzedane przez deweloperów. Uwzględnia się natomiast domy wczasowe i opuszczone domy migrantów zarobkowych, choć według Gana kluczową rolę w utrzymywaniu wysokiego odsetka pustych mieszkań odgrywają lokale kupowane jako inwestycje.

Ceny nieruchomości rosły w Chinach gwałtownie od roku 2000, czyniąc z zakupu mieszkań dobry sposób na pomnażanie pieniędzy. W Pekinie lokale, które w 2003 roku sprzedawano po 3 tys. juanów (1,6 tys. zł) za metr kwadratowy, teraz kosztują ponad 60 tys. juanów (32 tys. zł) za metr - wynika z danych portalu z informacjami na temat rynku nieruchomości creprice.cn.

Ostatnio jednak w kraju przybywa osób niezadowolonych z powodu spadków cen. W październiku wzburzeni właściciele lokali kilkakrotnie demonstrowali i atakowali biura deweloperów, którzy zaoferowali zniżki na mieszkania, za które oni sami zapłacili pełne kwoty.

Chiński rząd od lat stara się studzić wzrost cen nieruchomości i zniechęcać do spekulacji. W 2010 roku w jednej z rządowych dyrektyw określono rynek nieruchomości jako "ważną kwestię", która "wpływa na stabilność społeczną". Prezydent ChRL Xi Jinping oświadczył jesienią ubiegłego roku w szeroko nagłaśnianym przemówieniu na XIX krajowym zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh), że "domy są dla ludzi do mieszkania, a nie do spekulacji".

Z Kantonu Andrzej Borowiak