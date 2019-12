Sąd w Chinach skazał na trzy lata więzienia badacza, który w ubiegłym roku poinformował o dokonaniu modyfikacji DNA dwóch dziewczynek. Metody inżynierii genetycznej zastosowano na etapie zapłodnienia in vitro. Dzięki temu dzieci miały stać się odporne na wirus HIV.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

He Jiankui poinformował o swoim eksperymencie w listopadzie 2018 roku umieszczając nagranie video w jednym z serwisów społecznościowych.

Informacja o dokonaniu modyfikacji DNA u bliźniąt wywołała burzliwe dyskusje zarówno w Chinach, jak i w innych państwach świata dotyczące wykorzystywania inżynierii genetycznej.

Ze względu na to, że o eksperymencie poinformowano dopiero po jego przeprowadzeniu, chińskie władze były krytykowane za niedostateczny nadzór nad tego typu ośrodkami badawczymi. Po ujawnieniu informacji o eksperymencie zamknięto ośrodek, w którym pracował He, a on sam został objęty aresztem domowym.

Modyfikacja DNA u bliźniąt miała na celu uodpornienie ich na wirus HIV. Ojciec dziewczynek był bowiem chory na AIDS.