​Chiny: Wir pyłowy porwał dmuchany zamek. Nie żyje dwoje dzieci

Dwoje dzieci nie żyje, a co najmniej dziewiętnaście osób zostało rannych - to bilans tragedii, do jakiej doszło na placu zabaw w Zhengzhou w Chinach. Wir pyłowy swoją siłą przypominający tornado porwał tam dmuchany zamek - informuje "Global Times".

Zdjęcie Tragedia rozegrała się na placu zabaw /

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę. Większość rannych to dzieci.

Jak informuje "Global Times", obrażenia są poważne, ale życiu poszkodowanych nie zagraża już niebezpieczeństwo.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak wir pyłowy porywa dmuchany zamek, w którym bawią się dzieci. Media odnotowują, powołując się na relacje świadków, że zjawisko pojawiło się nagle.