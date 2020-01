Chiny: Władze Wuhan zawieszają transport publiczny

Władze chińskiego Wuhan chcą, by mieszkańcy nie opuszczali miasta od czwartku do odwołania. Zawieszony zostaje wszelki transport publiczny, którym można wydostać się z aglomeracji. To efekt rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, którego epidemia wybuchła w Wuhan.

Zdjęcie Tajemniczy wirus się rozprzestrzenia; na zdj. mieszkańcy Pekinu /NICOLAS ASFOURI / AFP /AFP

Według chińskiej telewizji publicznej, w czwartek autobusy, metro, promy i dalekobieżne sieci transportu pasażerskiego zostaną zawieszone od godz. 10 rano czasu lokalnego, a lotnisko i dworce kolejowe będą zamknięte. Chiński rząd zwrócił się do mieszkańców 11-milionowego Wuhan, aby nie opuszczali miasta, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności.

Stan wzmożonej ostrożności

W całych Chinach w związku z epidemią koronawirusa panuje stan wzmożonej ostrożności.

Chińczycy odwołują wycieczki, noszą maski na twarzach, unikają miejsc publicznych, takich jak kina i centra handlowe, a niektórzy nawet sposobu na poradzenie sobie z wirusem szukają w symulacyjnych grach internetowych lub w filmach opowiadających o katastroficznych epidemiach.

Wuhan jest głównym ośrodkiem przemysłowym i handlowym w środkowych Chinach oraz węzłem transportowym, w którym znajduje się największy w kraju port śródlądowy. Pierwsze przypadki zarażenia się nowym koronawirusem stwierdzono w tym mieście tuż przed Nowym Rokiem. Potem choroba rozprzestrzeniła się na inne wielkie aglomeracje chińskie - Pekin, Szanghaj, Makau, Hongkong.

Wirus się rozprzestrzenia

W środę chińska telewizja publiczna podała, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 17, a potwierdzonych przypadków zarażenia jest 444. Z kolei dziennik "China Daily" poinformował, że zarażone są już 544 osoby.

Poza Chinami nowy koronawirus został już wykryty w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i USA, a podejrzenie zarażenia pojawiło się w Meksyku. Nadzwyczajne środki ostrożności powzięto na lotniskach w Singapurze, Serbii i Wielkiej Brytanii. Natomiast Komisja Europejska zdecydowała o zwołaniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, złożonego z przedstawicieli państw członkowskich.

Objawy choroby obejmują gorączkę, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach.

Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania zarażeniom i ich kontroli.