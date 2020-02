Książę Harry i jego małżonka Meghan Markle rezygnują z prawa do używania nazwy "Sussex Royal" jako znaku towarowego – podał "The Daily Mail". Informację potwierdziła rzecznik prasowa małżeństwa.

Zdjęcie Harry i Meghan nie będą mogli używać brandu "Sussex Royal" /Ian Vogler/Pool via REUTERS /AFP

Harry - młodszy syn następcy tronu, księcia Karola - oraz jego amerykańska żona na początku stycznia niespodziewanie ogłosili, że zamierzają ograniczyć swoje obowiązki jako członków rodziny królewskiej. W wyniku narady wewnątrz rodziny królewskiej uzgodniono, że Harry i Meghan przestaną używać tytułów Jego/Jej Królewskiej Wysokości, nie będą już reprezentować królowej ani otrzymywać środków publicznych na pełnienie obowiązków członków rodziny królewskiej.

Reklama

Tymczasem Harry i Meghan, którzy noszą tytuł księcia i księżnej Sussex, złożyli wniosek o zarejestrowanie nazwy "Sussex Royal" jako znaku towarowego. Jak podaje "The Daily Mail", para nie będzie jednak mogła używać brandu.

Brytyjski dziennik pisze, że "to cios" dla księcia i księżnej, którzy zamierzali oprzeć działania powołanej przez siebie fundacji na nazwie "Sussex Royal". W Pałacu Buckingham uznano jednak, że "królewska" nazwa może zostać wykorzystana w celu zdobycia lukratywnych kontraktów, a tego chciano uniknąć.

"Według Pałacu posługiwanie się nazwą do celów komercyjnych jest niemożliwe do obrony" - czytamy.

Harry i Meghan potwierdzili teraz, że nie będą korzystać z nazwy "Sussex Royal".

Brand miał przynieść miliony

"The Daily Mail" pisał wcześniej, że para książęca zamierza wykorzystać status celebrytów dla rozpoczęcia kasowych karier. Miało im w tym pomóc zastrzeżenie nazwy "Royal Sussex". By zachować "książęcy" poziom życia, para będzie potrzebowała opiewających na miliony funtów lukratywnych kontraktów. By to było możliwe, Meghan i Harry muszą jeszcze bardziej udzielać się w mediach i wzmacniać status najpopularniejszych celebrytów na świecie.

Do tej pory małżeństwo, jako członkowie rodziny królewskiej, nie mogło zarabiać pieniędzy w jakiejkolwiek formie. Tymczasem, jak pisze "The Daily Mail", ich status oraz książęce tytuły pozwolą im na dochodowe umowy, na przykład reklamowe.

Dodatkowo, spore zyski Meghan i Harry miała przynieść sprzedaż pamiątek. W tym celu para zastrzegła jako znak towarowy wspomniany symbol księstwa Sussex, który miał być wykorzystany jako logo linii odzieżowej. Godło miało zdobić obuwie, nakrycia głowy, odzież wierzchnią i nawet pidżamy. Miało to przynieść miliony funtów rocznie.