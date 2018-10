CNBC: Rosja nie posiada obecnie zdolności do produkcji rakiet hipersonicznych

Rosja nie posiada technicznych zdolności do produkcji rakiet hipersonicznych. Informując o tym stacja CNBC powołuje się na źródła w amerykańskim wywiadzie. Rakiety typu "Awangard" mają osiągać prędkość 20 razy większą niż prędkość dźwięku, a ich zasięg ma wynosić 12 000 kilometrów.

1 marca, podczas corocznego posłania do połączonych izb Dumy Państwowej i Rady Federacji, Władimir Putin informował o wdrożeniu nowej broni do seryjnej produkcji, a wyposażenie w nią rosyjskiej armii nazwał priorytetowym.



Według źródeł wywiadowczych, na które powołuje się kanał telewizyjny, materiał, którym jest pokryta rakieta nie wytrzymuje wysokich temperatur. "Korpus hiperdźwiękowej maszyny nie wytrzymuje nagrzania podczas powtórnego wejścia w atmosferę, na skutek czego wewnętrzny mechanizm rakiety przestaje funkcjonować" - informuje rozmówca CNBC. "Wykorzystywany obecnie rodzaj włókna węglowego nie gwarantuje ochrony przed nadmiernym rozgrzaniem" - dodaje. "Do tej pory ze strony Kremla jest więcej mówienia na temat spektakularnych sukcesów, niż ich osiągania" - komentuje doniesienia stacji rzecznik Pentagonu Eric Pahon.



Według CNBC, rosyjskie laboratoria intensywnie pracują nad znalezieniem nowego materiału, z którego można będzie zbudować korpus rakiety, a jej ostateczna wersja może powstać za dwa lata.

Z raportu amerykańskiego wywiadu wynika, że gdyby rakiety "Awangard" osiągnęły zdolność operacyjną w 2020 roku, Rosja, w tym segmencie uzbrojenia znacznie wyprzedziłaby zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny.