​CNN: Iran przygotowuje się do przedterminowych manewrów w Zatoce Perskiej

Irańska Gwardia rewolucyjna przygotowuje się do przedterminowych manewrów marynarki wojennej w Zatoce Perskiej, by zademonstrować zdolność do zablokowania cieśniny Ormuz, która jest ważnym szlakiem transportu ropy - podał w czwartek CNN.

Zdjęcie Zatoka Perska, zdj. ilustracyjne /Bartlomiej Magierowski /East News

Powołując się na dwa źródła w administracji prezydenta Donalda Trumpa, CNN podaje, że ćwiczenia wojskowe mogą się zacząć już za dwa dni; termin jest nietypowy, zazwyczaj manewry takie nie są przeprowadzane w sierpniu.

"Jesteśmy poinformowani o wzmożonej aktywności marynarki wojennej Iranu na Morzu Arabskim, w Zatoce Perskiej, cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Monitorujemy starannie te operacje i będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zapewnić swobodę nawigacji i transportu dóbr handlowych na międzynarodowych szlakach wodnych" - powiedział CNN rzecznik Centralnego Dowództwa USA kapitan William Urban.

We wtorek prezydent Iranu Hasan Rowhani zagroził zakłóceniem dostaw ropy z państw Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz, jeśli USA będą próbowały ograniczać irański eksport tego surowca. Przez Ormuz, łączący Zatokę Perską z Morzem Arabskim, przepływa 20 proc. światowej ropy.

W maju Trump ogłosił, że jego kraj wycofuje się z porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego. Umowa ta, podpisana w 2015 roku przez USA, Wielką Brytanię, Francję, Rosję, Chiny, Niemcy i Iran, przewidywała stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych wobec Iranu w zamian za ograniczenie programu jądrowego.

USA nałożyły też ponownie sankcje na Iran oraz firmy z innych krajów, które prowadzą tam interesy.

W poniedziałek Trump powiedział, że jest gotów spotkać się z Rowhanim bez warunków wstępnych, by porozmawiać z nim o sposobach poprawy stosunków między USA i Iranem.

Dzień później wiceprzewodniczący irańskiego parlamentu Ali Motahari ocenił jednak, że nie jest to dobry czas na prowadzenie negocjacji z USA.