Samoloty światowych liderów, którzy w zeszłym tygodniu przybyli do Izraela były celem ok. 800 cyberataków - informuje "The Times of Israel". Jak czytamy, źródłem ataków miały być m.in. Iran, Chiny i Polska.

Zdjęcie Uczestnicy Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie /ABIR SULTAN/AFP /East News

W samoloty przywódców i lotnisko, na którym lądowali wymierzono serię ok. 800 cyberataków - podaje "The Times of Israel".

Serwis informuje także, że źródłem cyberataków było kilka krajów - Iran, Chiny, Korea Północna, Rosja oraz Polska.

Wszystkie ataki zostały jednak odparte - czytamy. Jak przypomina serwis, w Izraelu działa projekt "Herkules", który ma za zadanie powstrzymywanie tego rodzaju ataków.

Kontrowersyjne uroczystości

W zeszłym tygodniu obywało się w Izraelu Światowe Forum Holokaustu. Przy okazji wydarzenia, w kraju pojawiło się wielu światowych liderów - m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, wiceprezydent USA Mike Pence, czy następca brytyjskiego tronu książę Karol.

Na uroczystościach nie pojawił się prezydent Polski. Był to gest sprzeciwu wobec braku zgody organizatorów na zabranie przez prezydenta Dudę głosu. Polska dyplomacja uznała, że w sytuacji, gdy na uroczystościach przemówi nieprzychylny Polsce Władimir Putin, a polski prezydent nie będzie miał okazji odpowiedzieć, prezydent nie pojedzie w ogóle.