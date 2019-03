"Cyklon bombowy" w USA. Ostrzeżenia dla mieszkańców

Mieszkańcy kilku stanów USA przez najbliższe dwa dni będą zmagać się z "cyklonem bombowym" - potężną burzą zimową z huraganowymi podmuchami wiatru i zamieciami śnieżnymi. Władze alarmują mieszkańców.

Zdjęcie "Cyklon bombowy" jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem; zdj. ilustracyjne /MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /AFP

"Cyklon bombowy" to zjawisko pogodowe wywołane gwałtownym spadkiem ciśnienia atmosferycznego o co najmniej 24 milibary w ciągu 24 godzin. Niesie ono ze sobą intensywne zamiecie śnieżne i opady deszczu, a także silne podmuchy wiatru, które mogą osiągać prędkość od 80 do 120 km/h. Jak podkreślają meteorolodzy, "cyklon bombowy" może powodować tornada, a także przyczynić się do wystąpienia powodzi.

Ostrzeżenia przed "cyklonem bombowym" w USA obowiązują dla części stanu Kolorado, Wyoming, Nebraski, Dakoty Południowej, Oklahomy, Teksasu i Nowego Meksyku. Spodziewane są także duże opady śniegu w Górach Skalistych i północnych równinach. Niebezpieczne zjawiska wystąpią w ciągu najbliższych 48 godzin.

Jak donosi CNN, wiatr stanowi zagrożenie dla 45 milionów mieszkańców, intensywne opady śniegu mogą wystąpić na terenach zamieszkanych przez ponad 10 milionów osób, z kolei 15 milionów powinno mieć na uwadze ryzyko wystąpienia powodzi.

Władze poszczególnych stanów odradzają podróży. CNN informuje, że w środę odwołano ponad tysiąc lotów. Zamknięto również wiele szkół.

Spodziewane są przerwy w dostawach prądu.

Według meteorologów "cyklon bombowy" może być rekordowy w historii USA.