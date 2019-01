Cyrk w Watykanie. Wyjątkowy występ z udziałem papieża

Papież Franciszek przyjął na audiencji członków cyrku z Kuby. Franciszka odwiedzili żonglerze, tancerze i akrobaci, którzy dali pokaz swoich umiejętności w Auli Pawła VI. W występ artyści zaangażowali samego papieża.

Zdjęcie Kubańscy artyści zaangażowali w wystep samego papieża /EPA/MAURIZIO BRAMBATTI /EPA

Zgodnie z tradycją początku roku, w Watykanie wystąpili artyści cyrkowi. Popis swych umiejętności dało kilkudziesięciu tancerzy i akrobatów oraz żonglerów z Kuby. Jeden z nich zaangażował do zabawy Franciszka, który kręcił piłką na palcu.



Katecheza papieża

Franciszek powiedział w katechezie wygłoszonej w Auli Pawła VI: "Ileż to razy widzimy zgorszenie, jakim jest to, że osoby, które chodzą do kościoła, są tam cały dzień, chodzą codziennie, ale nienawidzą innych i źle mówią o ludziach".



"To jest skandal. Oni żyją jak ateiści" - dodał papież. "Jeśli chodzisz do kościoła musisz żyć jak dziecię Boże i dawać świadectwo, a nie kontrświadectwo" - mówił.

"Są ludzie, którzy są zdolni do tego, by układać modlitwy ateistyczne, bez Boga: czynią to, aby być podziwiani przez innych" - dodał papież.



"Poganie myślą, że modlitwa polega na tym, że wiele się mówi. Ja też myślę o wielu chrześcijanach, którzy sądzą, że modlitwa to - wybaczcie - mówienie do Boga jak papuga. Nie - modlitwa wypływa z serca, z wnętrza" - podkreślił Franciszek.



