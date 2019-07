Czaputova apeluje do krajów V4 o ochronę praworządności

Nowa prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zaapelowała w czwartek w Budapeszcie do krajów Grupy Wyszehradzkiej o ochronę praworządności, by nie były one postrzegane jako państwa "osłabiające Unię Europejską".

Czaputova oświadczyła po spotkaniu z prezydentem Węgier Janosem Aderem, że współpraca krajów V4 powinna się opierać na wspólnych wartościach i nie ograniczać się do ochrony wartości regionalnych.

"Nasza współpraca musi także reprezentować takie wartości, jak praworządność, demokracja i wolność oraz podstawowe wartości współpracy wyłożone w traktacie założycielskim V4, abyśmy nie byli postrzegani jako ci, którzy osłabiają czy rozbijają Unię Europejską" - powiedziała słowacka prezydent na konferencji prasowej.

Zaznaczyła, że to, iż obecna sytuacja na Słowacji przedstawia się dobrze, jej kraj w znacznej mierze zawdzięcza integracji europejskiej, a nie powrotowi do "wyłącznej państwowości narodowej".

Oznajmiła też, że jest "przekonana, iż liberalna demokracja, która gwarantuje wszystkim równe prawa, jest najskuteczniejszym narzędziem ochrony mniejszości".

Zaprzeczyła też twierdzeniom pojawiającym się w prasie węgierskiej, że jest agentką amerykańskiego finansisty George’a Sorosa.

Ader ze swej strony powiedział, że w następnych latach mogą występować spory między Węgrami i Słowacją. "Jestem jednak pewien, że nie uniemożliwi nam to współpracy ani na płaszczyźnie bilateralnej, ani w V4" - oznajmił.

Dodał, że rozmawiał z Czaputovą o ochronie klimatu, a także sprawach energetyki i migracji.