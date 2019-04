Czaputowicz: Polska wspiera Chorwację w dążeniu do Schengen

"Polska wspiera ambicje Chorwacji w zakresie przystąpienia do strefy Schengen; podzielamy także wizję bezpieczeństwa" - mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w Zagrzebiu na wspólnym briefingu z szefową chorwackiego MSZ Mariją Pejczinović Burić.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i minister spraw zagranicznych Chorwacji Marija Pejčinovic Buric / Leszek Szymański /PAP

W środę szef polskiej dyplomacji przebywa z wizytą w stolicy Chorwacji. Po rozmowach z Burić minister spotka się także z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem oraz prezydentem tego kraju Kolindą Grabar-Kitarović.

Reklama

Szef MSZ wśród tematów rozmów wymienił zarówno kwestie dwustronne, jak i współpracę na szczeblu różnych formatów międzynarodowych. Czaputowicz ocenił, że istnieje potencjał dalszego rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Chorwacją i przypomniał, że w ubiegłym roku wymiana handlowa między oboma państwami wyniosła 1,1 mld euro.

"Chorwacja jednym z najważniejszych partnerów'

Przekonywał, że polscy przedsiębiorcy są zainteresowani pogłębieniem współpracy, a Polska jest otwarta na inwestycje ze strony chorwackich przedsiębiorców.

"Chorwacja pozostaje dla Polski jednym z najważniejszych partnerów w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki, a także szeroko rozumianej polityki europejskiej" - mówił.

Czaputowicz podkreślił, że Polska podziela chorwackie oceny w odniesieniu do aktualnych wyzwań stojących przed UE, takich jak brexit, polityka energetyczna, bezpieczeństwa czy rozszerzenia UE.

"Polska wspiera ambicje Chorwacji w zakresie przystąpienia do strefy Schengen" - mówił.

Wśród tematów rozmów wymienił politykę wobec Bałkanów Zachodnich. W tym kontekście przypomniał, że Polska sprawuje obecnie przewodnictwo w procesie berlińskim i podkreślił, że polski rząd wspiera ambicje państw Bałkanów Zachodnich dotyczące wejścia do UE.

Odpowiedź szefowej MSZ Chorwacji

Szef MSZ jako jeden z tematów rozmów wymienił również politykę energetyczną i podkreślał, że Polska przywiązuje duże znaczenie do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu.

Podkreślał również intensywną współpracę z Chorwacją w dziedzinie bezpieczeństwa i dziękował za obecność wojskową 80 chorwackich żołnierzy w jednostce wojskowej w Orzyszu. "Podzielamy także wizję bezpieczeństwa w tym sensie, że NATO jest dla nas główną organizacją bezpieczeństwa, natomiast działania UE powinny być uzupełniające wobec tej głównej roli NATO" - powiedział Czaputowicz.

Burić podkreślała, że Polska i Chorwacja bardzo dobrze współpracują w różnych dziedzinach.

"Oficjalna wizyta to potwierdzenie coraz bardziej intensywnej wymiany naszych wizyt na poszczególnych poziomach. To potwierdza nasze wieloletnie wspaniałe stosunki i mam nadzieję, że będą się one rozwijać" - mówiła.

Szefowa MSZ Chorwacji oceniła, że współpraca z Polską jest szczególnie dobra w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności wojskowej i przypomniała o podpisaniu stosownej deklaracji między rządami obu krajów.

Oceniła, że wciąż istnieje potencjał dla dalszego wzmacniania wymiany handlowej, mimo - jak mówiła - dużych różnic.

"Jako partnerzy w UE mamy podobne stanowiska w różnych kwestiach politycznych, międzynarodowych" - mówiła minister spraw zagranicznych Chorwacji.

Wśród tematów rozmów szefowa chorwackiego resortu dyplomacji wymieniła przyszłość Europy, Wieloletnie Ramy Finansowe, brexit, chorwacką prezydencję w Radzie UE, która będzie miała miejsce w przyszłym roku, energetykę, infrastrukturę i cyfryzację.

Jako kolejny temat rozmów wymieniła bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację źródeł energii. "Problem bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwość rozbudowy infrastruktury i ruchu to bardzo ważna sprawa dla polepszenia naszych stosunków, w tym terminal LNG w Świnoujściu - mamy nadzieję, że prace w Świnoujściu i Chorwacji zakończą się w podobnym czasie" - mówiła Burić.

Burić poinformowała, że tematami rozmów było także rozszerzenie UE na kraje południowo-wschodniej Europy, Partnerstwo Wschodnie i współpraca w ramach NATO.

"Bezpieczeństwo państwowe jest jednym z podstawowych problemów i zgodziliśmy się, że dalsze wzmacnianie transatlantyckich stosunków, które leżą u podstaw NATO, jest kluczowe dzisiaj, w czasach, w których mamy do czynienia z dużymi zagrożeniami" - dodała.

Po spotkaniu z prezydent Chorwacji oraz premierem tego kraju szef polskiego MSZ uda się do Bratysławy, gdzie w czwartek weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Francji.