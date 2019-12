Policja poinformowała na Twitterze, że odnalazła samochód, którym miał poruszać się sprawca strzelaniny w szpitalu w Ostrawie. Podczas policyjnej akcji domniemany sprawca miał strzelić sobie w głowę. Policja weryfikuje jego tożsamość. Aktualny bilans strzelaniny to sześć ofiar śmiertelnych i dwie osoby ciężko ranne.

Zdjęcie Strzelanina w Ostrawie /LUKAS KABON /PAP/EPA

Do strzelaniny doszło w Szpitalu Uniwersyteckim w Ostrawie. Sprawca otworzył ogień po godz. 7.00. Według informacji agencji CTK, napastnik oddał strzały na jednym z oddziałów ambulatoryjnych. Personel i pacjentów ewakuowano.

W szpitalu interweniowały specjalne jednostki policyjne. W akcji prowadzonej z powietrza uczestniczył też śmigłowiec policyjny.

Sprawca poruszał się srebrnoszarym samochodem marki Renault Laguna o numerach rejestracyjnych 9T57401. Z najnowszych informacji wynika, że policja odnalazła pojazd, którym najprawdopodobniej poruszał się podejrzany mężczyzna. Miał strzelić sobie w głowę zanim funkcjonariusze do niego podeszli.

Początkowo policja opublikowała zdjęcie innego mężczyzny - później funkcjonariusze poinformowali, że to "ważny świadek", a nie sprawca.



Zamknięta została sąsiadująca ze szpitalem szkoła wyższa. Policja prosi o zachowanie ostrożności.

Wiadomo, że mężczyzna strzelał z broni krótkiej, celował w głowy ludzi siedzących w poczekalni.



"Wszedł do poczekalni i zaczął strzelać do ludzi tam znajdujących się. Kiedy skończyły mu się naboje, przeładował broń i zaczął znowu strzelać. Podobno chciał się zastrzelić, ale kiedy chciał to zrobić, to miał już pusty magazynek" - powiedział jeden ze świadków świadek w rozmowie z czeską TV Nova.