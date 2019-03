Nadzwyczajne czeskie kontrole całej wołowiny sprowadzanej z Polski będą dziś tematem rozmów w Brukseli. Na spotkanie z komisarzem do spraw bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andrukaitisem przyjeżdża minister rolnictwa Czech Miroslav Toman.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /FLPA/John Eveson /East News

Po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie Czechy wprowadziły nadzwyczajne kontrole mięsa sprowadzanego z naszego kraju. Chodzi o obowiązek nałożony na firmy, by przedstawiały pełną dokumentację wraz z certyfikatami.



Komisja uznała te kontrole za niewspółmierne do zagrożenia, przesadzone i zażądała ich zniesienia, bo wpływają one negatywnie na sytuację na unijnym rynku.



Jednak władze w Pradze w niedawnym liście do Brukseli nie zgodziły się z zarzutami, że kontrole są niezgodne z unijnymi przepisami. Co więcej, Czechy chcą, by takie kontrole wprowadziły wszystkie kraje członkowskie. Mówią, że Polska nie gwarantuje wysokich standardów podczas produkcji mięsa.