Dendias na czele MSZ, Stajkuras ministrem finansów w nowym rządzie

Nowy premier Grecji Kyriakos Micotakis w poniedziałek ogłosił skład swojego rządu. Stanowisko szefa dyplomacji obejmie w nim Nikos Dendias, a na czele ministerstwa finansów stanie Christos Stajkuras. Nowy gabinet ma zostać zaprzysiężony we wtorek.

O obsadzie nowego rządu poinformował jego rzecznik w greckiej telewizji państwowej ERT.

Stajkuras, 45-letni ekonomista i inżynier, w latach 2012-15 pełnił funkcję wiceministra finansów i wówczas, jako członek koalicyjnego rządu z udziałem konserwatywnej Nowej Demokracji i socjaldemokratycznego PASOK-u, był współodpowiedzialny za wdrażanie restrykcyjnego programu oszczędności, narzuconego zadłużonej Grecji przez międzynarodowych pożyczkodawców.

Na czele ministerstwa spraw zagranicznych stanie 59-letni Dendias, uważany za umiarkowanego, proeuropejskiego konserwatystę z ministerialnym doświadczeniem w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości, obronnością i ochrony socjalnej.

Micotakis na urząd premiera został zaprzysiężony już w poniedziałek. Dzień wcześniej jego konserwatywna partia Nowa Demokracja (ND) wygrała przedterminowe wybory parlamentarne, zdobywając w nich 39,85 proc. głosów. Taki wynik przekłada się na 158 mandatów w 300-miejscowym parlamencie, co znaczy, że ND będzie mogła rządzić samodzielnie. Syriza dotychczasowego szefa rządu Aleksisa Ciprasa uzyskała w wyborach niecałe 31,5 proc.

Pierwsze posiedzenie nowego rządu przewidziane jest na wtorek, a inauguracyjna sesja nowego parlamentu prawdopodobnie odbędzie się 17 lipca.