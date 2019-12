Warunkiem dodatkowego wsparcia gospodarczego Rosji dla Białorusi jest realizacja map drogowych integracji, które obecnie uzgadniają Moskwa i Mińsk - oświadczył premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Ostatnia mapa dotyczy między innymi wspólnej waluty.

Zdjęcie Prezydent Władimir Putin i premier Dmitrij Miedwiediew /MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK/ KREMLIN POOL /AFP

Z 31 map drogowych, które mają być elementem planu pogłębionej integracji, do uzgodnienia pozostała jedna. Jak powiedział Miedwiediew, cytowany przez agencję TASS, dotyczy ona "dalszej integracji, włącznie z utworzeniem organów ponadnarodowych, wspólnej waluty i jednego centrum emisji pieniądza".

Reklama

"Wszystkie formy dodatkowego wsparcia dla Białorusi, dodatkowe formy kredytowania, są możliwe tylko w przypadku realizacji map drogowych i przekształcenia ich w ustawy" - podkreślił Miedwiediew.

Dopiero wtedy, jak zaznaczył, można będzie rozmawiać o rekompensacie z tytułu zmian podatkowych w sektorze naftowym w Rosji (tzw. manewru podatkowego) i innych kwestiach.

"Praca (nad programem integracji) została wykonana, mapy uzgodnione i możemy teraz przejść do forsowania procesu integracji" - ocenił Miedwiediew. Aby to uczynić, należy przekształcić zapisy map drogowych w ujednolicone przepisy w Rosji i na Białorusi.

"Pogłębienie integracji"

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na "pogłębianie integracji" z Białorusią i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla tego kraju od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. wprowadzenie wspólnej waluty, sądownictwa, polityki celnej.

Oba kraje we wrześniu parafowały wstępny program działań w ramach integracji, który nie został dotąd upubliczniony. Ma on zostać uzupełniony o 31 map drogowych w różnych sektorach, a następnie cały pakiet dokumentów mają podpisać prezydenci Rosji i Białorusi. Moskwa przekonuje, że jedynie dąży do realizacji zapisów umowy o państwie związkowym z 1999 r.

W ubiegły piątek odbyły się kolejne rozmowy prezydentów Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina w sprawie programu pogłębienia integracji. Po rozmowach strona rosyjska ogłosiła, że uzgodniono 28 z 31 sektorowych map drogowych, oprócz tych dotyczących dostaw i cen gazu i ropy, a także w sprawie polityki podatkowej.

Według deklaracji władz białoruskich w obecnych negocjacjach nie ma mowy o integracji politycznej, a tylko o sprawach gospodarczych. Treść programu integracji nie została podana do wiadomości publicznej.

Putin powiedział w ubiegły czwartek, że warunkiem obniżenia cen surowców dla Białorusi byłoby utworzenie ponadnarodowych organów "kontrolnych i emisyjnych".

Rosja wchłonie Białoruś?

Białoruska opozycja i środowiska niezależne widzą w toczących się rozmowach zagrożenie dla białoruskiej suwerenności. Część z nich uważa, że grożą one w perspektywie nawet "wchłonięciem" Białorusi przez Rosję.

Aktywiści z 15 partii i organizacji opozycyjnych prowadzą kampanię w obronie niepodległości.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)