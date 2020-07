Dmitrij Pieskow: Im mniej żołnierzy USA w Europie, tym jest tam spokojniej

W ocenie Rosji im mniej jest w Europie żołnierzy amerykańskich, tym na kontynencie jest spokojniej - powiedział w czwartek 30 lipca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rzecznik skomentował w ten sposób planowane wycofanie z Niemiec około 12 tysięcy żołnierzy USA.

Zdjęcie Amerykańscy żołnierze w Polsce, ilustracja /Krzysztof Zatycki /Agencja FORUM

"Nigdy nie ukrywaliśmy, że im mniej jest żołnierzy amerykańskich na kontynencie, tym w Europie jest spokojniej" - oświadczył Pieskow. Dodał, że po zakończeniu konfrontacji z czasów zimnej wojny nie ma w Europie "żadnych oczywistych niebezpieczeństw i zagrożeń", natomiast "można wymyślać sobie dowolne efemeryczne zagrożenia".



Rosja nie zamierza komentować planów USA o wycofaniu części wojsk z Niemiec, ponieważ jest to "wewnętrzna sprawa USA i kwestia relacji dwustronnych Waszyngtonu i Berlina" - powiedział przedstawiciel Kremla.

Mniej amerykańskich żołnierzy u sąsiada Polski

Plan Pentagonu - jak poinformował w środę 29 lipca jego szef Mark Esper - zakłada, że ok. 12 tys. amerykańskich żołnierzy wyjedzie z Niemiec. Z tej liczby 5,6 tys. zostanie skierowanych do innych państw. W Niemczech docelowo pozostać ma ok. 24 tys. amerykańskich wojskowych.

Operacja przemieszczania oddziałów rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni i ma kosztować kilka miliardów dolarów. Do belgijskiego Mons przeniesione zostanie rozlokowane obecnie w niemieckim Stuttgarcie Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM).

Z Moskwy Anna Wróbel