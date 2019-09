Donald Trump: Będę w Polsce wkrótce

1 / 24

80. rocznica wybuchu II wojny światowej to trudny, ale bardzo ważny dzień - podkreślali w dzisiejszych przemówieniach światowi liderzy. W Warszawie mogliśmy być świadkami poruszających scen, padły też ważne i mocne słowa. "II wojna światowa była niemiecką zbrodnią. Przed 80 laty moja ojczyzna, Niemcy, napadła na swoich sąsiadów. To byli moi rodacy" - mówił niemiecki prezydent Frank Steinmeier. Andrzej Duda przypomniał historię Polski i podkreślił, że "musimy być zdecydowani, by nigdy więcej nie doszło do zbrojnej agresji, by nigdy więcej nie powtórzył się dramat II wojny oświatowej". Wiceprezydent USA Mike Pence mówił: światło [Polaków] lśniło w mroku, zaś mrok światła nie pokonał; charakter, wiara i determinacja Polaków na to nie pozwoliły". Na zdjęciu premier Mateusz Morawiecki rozmawia z weteranem walk o wolność Polski.