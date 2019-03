Prezydent Donald Trump, który w czwartek spotkał się z premierem Irlandii Leo Varadkarem, ostrzegł Unię Europejską, że grożą jej "poważne konsekwencje" gospodarcze, jeśli nie będzie chciała wynegocjować z USA nowego porozumienia handlowego.

Prezydent powiedział, że pracuje nad paktem handlowym z UE, ale zagroził też ponownie nałożeniem ceł na towary importowane z Europy. "Jeśli nie będą chcieli z nami rozmawiać, to zrobimy coś, co będzie gospodarczo bardzo drastyczne" - ostrzegł.

Potem dodał jednak: "Ale to się prawdopodobnie ułoży. Oni negocjują".

Varadkar powiedział, że liczy na to, iż brexit nie wpłynie negatywnie na należącą do Zjednoczonego Królestwa Irlandię Północną, i że ma nadzieje na zbudowanie porozumienia handlowego między USA i Europą.

Do brexitu odniósł się również Trump, który oznajmił, że ma nadzieję na podpisanie z Wielką Brytanią umowy handlowej "na wielką skalę". "Chciałbym, aby cały ten biznes z brexitem wypalił" - dodał prezydent.

Na początku marca unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem spotkała się z przedstawicielem USA ds. handlu Robertem Lighthizerem. Powiedziała też wtedy, że "brakuje zaufania" między UE a USA i w Europie nie ma poparcia dla szerokiego porozumienia handlowego.

Pod koniec lutego Trump ponownie zagroził nałożeniem dodatkowych ceł na europejskie samochody importowane do USA; prezydent od ponad roku zapowiada, że podejmie takie kroki. Zareagowała na to Komisja Europejska, która ostrzegła Stany Zjednoczone, że jakiekolwiek kroki zmierzające do wprowadzenia dodatkowych ceł na europejskie samochody importowane do tego kraju spotkają się z unijną reakcją.

Trump i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uzgodnili w ubiegłym roku, że Waszyngton nie będzie na razie wprowadzał nowych taryf, a UE zobowiązała się do pewnych ustępstw na rzecz administracji Trumpa, w tym zwiększenia importu do Europy amerykańskiej soi.