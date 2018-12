Prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump złożyli w poniedziałek na Kapitolu hołd zmarłemu 41 prezydentowi USA George'owi H.W. Bushowi. Uroczystość poświęcona pamięci zmarłego prezydenta z udziałem kilkuset osób odbyła się też w Houston, w Teksasie.

Zdjęcie Donald i Melania Trump złożyli hołd zmarłemu prezydentowi /JIM LO SCALZO /PAP/EPA

Prezydent Trump z małżonką mają wziąć udział w środę w zorganizowanych przez państwo uroczystościach żałobnych w waszyngtońskiej Katedrze Narodowej. Nie oczekuje się jednak wystąpienia Trumpa podczas tych uroczystości.



Reklama

Agencja Associated Press zaznacza, że stosunki Trumpa z rodziną Bushów były "trudne". Obecny prezydent chwalił jednak Busha po jego śmierci mówiąc, że "był wartościowym człowiekiem, który szczerze kochał swoją rodzinę" oraz "wspaniałym gościem", którego będzie brakować.



W Houston, w Teksasie, gdzie mieszkał i zmarł były prezydent odbyła się w poniedziałek przed ratuszem miejskim uroczystość poświęcona jego pamięci z udziałem kilkuset osób. Budynek ratusza był podświetlony na czerwono, biało i niebiesko, czyli na kolory występujące na fladze USA.



Organizatorzy uroczystości apelowali do mieszkańców Houston aby przybyli w "najodważniejszych" skarpetkach, jakie posiadają aby przypomnieć upodobanie zmarłego do różnokolorowych skarpetek.



Michael Moh, jeden z uczestników uroczystości, który pracował w Departamencie Stanu za rządów syna zmarłego prezydenta George'a W. Busha, określił zmarłego jako "ostatniego prezydenta-dżentelmena, jakiego mieliśmy".

Pence: Nigdy nie zawiódł kraju

Wcześniej Wiceprezydent Pence przekazał w imieniu narodu amerykańskiego kondolencje rodzinie zmarłego dziękując jej za "podzielenie się tym szczególnym człowiekiem" z krajem i światem.



Pence podkreślił, że Bush pozostawił Amerykę i świat "bardziej pokojowymi, prosperującymi i bezpiecznymi". Dodał, że przykład zmarłego będzie zawsze inspirować a jego okres służby publicznej będzie "w sercach narodu amerykańskiego".



"Nigdy nie zawiódł kraju kiedy wzywał do służby" - powiedział Pence.



Wiceprezydent przypomniał swoje pierwsze spotkanie ze zmarłym prezydentem kiedy był początkującym 29-letnim politykiem oraz list, jaki dostał od Busha jego syn po pierwszym wylądowaniu na lotniskowcu USS "George H.W.Bush". Pence napisał wówczas o tym do Busha a on wysłał list i fotografię z autografem.



Republikański przewodniczący (spiker) Izby Reprezentantów Paul Ryan powiedział, że George H.W. Bush był "wielkim patriotą i wielkim człowiekiem". Dodał, że Bush przeżył swoje życie "z fundamentalną uczciwością, której echa będą rozbrzmiewać przez pokolenia i pokazał przywódcom politycznym, że "to jak żyjemy jest równie ważne jak to co osiągamy".



Uroczystości pogrzebowe

Amerykanie będą mogli składać hołd prezydentowi od godz. 19.30 czasu miejscowego w poniedziałek do godz. 08.45 czasu miejscowego w środę.



George H.W. Bush zmarł w ubiegły piątek w wieku 94 lat. Główne uroczystości żałobne odbędą się w środę w waszyngtońskiej Narodowej Katedrze Kościoła Episkopalnego.



Udział w uroczystościach weźmie udział prezydent Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump, czołowi politycy amerykańscy oraz przedstawiciele rządów innych krajów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego prezydenta. W uroczystościach weźmie także udział prezydent RP Andrzej Duda i były prezydent Lech Wałęsa.