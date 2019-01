Donald Trump jak bohater "Gry o Tron"

"The wall is coming" (mur nadchodzi) - napisał prezydent USA Donald Trump na Instagramie, czym nawiązał do słynnej frazy z popularnego serialu "Gra o Tron" - "winter is coming" (zima nadchodzi).

Post Trumpa, zamieszczony na Instagramie, zawiera zdjęcie prezydenta i napis wykonany czcionką z serialu. Poniżej widać coś w rodzaju ogrodzenia, muru.



Mur w "Grze o Tron" został zbudowany, by chronić cywilizowany świat przed "dzikimi" i "białymi wędrowcami", którzy byli głównym zagrożeniem dla ludzi żyjących na południu.



Trump z kolei nawiązuje do muru z serialu w kontekście planowanego muru na granicy USA i Meksyku. Była to kluczowa z jego zapowiedzi przedwyborczych z 2016 roku.



Co ciekawe, Trump udostępnił post w dniu, kiedy Nancy Pelosi została spikerką Izby Reprezentantów. Ta sama Nancy Pelosi zignorowała prośbę Trumpa o 5 mld dolarów na budowę muru.