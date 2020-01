Donald Trump na wiecu wyborczym: Irańczycy kochają Amerykę

Jak stwierdził we wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych, demonstranci protestujący w Iranie przeciw reżimowi w Teheranie "kochają Amerykę". Dodał także, że za atakiem na amerykańską ambasadę w stolicy Iranu stoją żołnierze, a nie zwykli ludzie.

Zdjęcie Donald Trump na wiecu wyborczym w Milwaukee /TANNEN MAURY /PAP/EPA

"Oni kochają Amerykę! Oni kochają nasz kraj! To się nazywa progres" - mówił Trump o protestujących Irańczykach. Z uznaniem wypowiadał się o manifestantach, którzy - jak widać na jednym z upublicznionych w mediach nagrań - specjalnie omijają flagę USA namalowaną na chodniku.

Reklama

"Demonstrujący są po naszej stronie! Po raz pierwszy w historii!" - dodał amerykański prezydent na wiecu wyborczym w Milwaukee w stanie Wisconsin.

Od soboty w stolicy Iranu, Teheranie, i innych irańskich miastach trwają antyrządowe manifestacje. Ich uczestnicy wyrażają oburzenie postawą władz, które kłamały w sprawie zestrzelenia 8 stycznia w Teheranie samolotu pasażerskiego ukraińskich linii lotniczych UIA.

Do katastrofy, w której zginęło 176 osób, doszło w kilka godzin po ataku rakietowym sił Iranu na bazy USA w Iraku. Stanowił on odwet za zabicie w Bagdadzie w nocy z drugiego na trzeciego stycznia w ataku amerykańskich dronów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

Zaatakowali nas żołnierze, a nie zwykli ludzie

W ocenie Trumpa tłum, który pod koniec ubiegłego roku, a więc jeszcze przed zabiciem Sulejmaniego, zaatakował ambasadę USA w Bagdadzie, to nie byli cywile. "To nie byli protestujący, to byli żołnierze" - powiedział.

Wtorkowy wiec w Milwaukee to drugie wyborcze spotkanie Trumpa w ciągu pięciu dni. Dziewiątego stycznia prezydent przemawiał w Toledo w Ohio. W roku wyborczym można spodziewać się, że przywódca USA zwiększy częstotliwość wyborczych spotkań w porównaniu z poprzednimi latami - podaje portal CBS News.

Wiece Trumpa odbywają się głównie w tzw. stanach wahających się między Republikanami i Demokratami, z licznym elektoratem reprezentującym klasę robotniczą. W poprzednich wyborach w 2016 r. Trumpowi udało się przekonać znaczną część tych wyborców.