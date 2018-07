Donald Trump: Nie ma nikogo, kto mógłby mnie pokonać

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w wywiadzie dla "Daily Mail", że zamierza ubiegać się o reelekcję w wyborach, które odbędą się w 2020 roku. Obecnie, jak stwierdził, nie ma nikogo, kto mógłby go pokonać.

"Wygląda na to, że wszyscy mnie chcą" - powiedział Trump w rozmowie z Piersem Morganem z "Daily Mail". Podkreślił, że obecnie w Partii Demokratycznej nie ma polityka, którego mógłby się obawiać w najbliższych wyborach. "Znam ich wszystkich i nie widzę nikogo, kto mógłby mnie pokonać" - oświadczył.

Trump wspomniał też o rozmowie z królową Elżbietą II podczas piątkowej wizyty w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnił, że jednym z tematów tej rozmowy był brexit. "Królowa powiedziała mi, i to jest prawda, że to bardzo skomplikowany problem i że nikt chyba nie miał pojęcia, jak bardzo będzie to trudne".

Według Trumpa królowa Elżbieta jest "niesamowitą kobietą, jest piękna, to znaczy na zewnątrz i wewnątrz". "Jest piękną kobietą" - podkreślił amerykański prezydent.

Zapytany o lidera Korei Północnej Kim Dzong Una, z którym spotkał się 12 czerwca w Singapurze, Trump odpowiedział: "Dobrze się z nim dogaduję, jest bardzo inteligentny, ma ciekawą osobowość, jest zabawny i twardy, to dobry negocjator". Dodał, że przywódca reżimu to także "bezwzględny dyktator".

Donald Trump weekend spędza w Szkocji, na należącym do niego polu golfowym. Stamtąd uda się do Helsinek, gdzie w poniedziałek spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.