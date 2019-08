Prezydent USA odwołał w czwartek wizytę w Warszawie z powodu huraganu Dorian, tymczasem weekend spędza na polu golfowym - informują media.

Zdjęcie Donald Trump /REUTERS/Henry Nicholls /Agencja FORUM

"Donald Trump, który odwołał wizytę w Polsce, by monitorować huragan Dorian, właśnie przybył na swoje pole golfowe w Wirginii" - napisał na Twitterze korespondent agencji Reutera Jeff Mason.

"Żeby zapewnić, że wszystkie siły federalne skupione są na nadchodzącym huraganie, podjąłem decyzję, że wyślę wiceprezydenta Mike Pence do Polski w ten weekend" - powiedział w piątek prezydent Donald Trump. Jak dodał, bardzo ważne dla niego jest to, by być w kraju, kiedy nadejdzie huragan.

Amerykański przywódca 1 września miał wziąć w Warszawie udział w uroczystościach w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, jednak odwołał wizytę.

"Pan prezydent Trump zadzwonił osobiście do prezydenta Dudy i przeprosił go za zaistniałą sytuację, ale w związku z tym, że huragan, który w weekend ma uderzyć w południowe stany, może mieć rozmiary katastrofalne, uznał, że nie może opuścić Stanów Zjednoczonych, musi być na miejscu, w kraju" - poinformował w czwartek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.