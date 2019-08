Donald Trump odwołuje wizytę w Polsce

Prezydent USA Donald Trump odwołał wizytę w Polsce z powodu zbliżającego się do Florydy huraganu Dorian.

Zamiast prezydenta Trumpa w Warszawie zjawi się wiceprezydent Mike Pence.

O odwołaniu wizyty poinformował sam Donald Trump.

Prezydent USA oświadczył, że chce się skupić na sytuacji związanej z przybierającym na sile huraganem.



"Zdecydowałem o wysłaniu wiceprezydenta Pence'a do Polski w ten weekend. Chcę dopilnować, by wszystkie zasoby rządu federalnego były skoncentrowane na huraganie. Bardzo ważne dla mnie jest, by tu być. Wygląda na to, że huragan będzie rzeczywiście bardzo duży" - powiedział Donald Trump.



"Mike poleci za mnie. Rozmawiałem właśnie z prezydentem Dudą. Przekazałem mu najserdeczniejsze pozdrowienia ode mnie i od amerykańskiego narodu. Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi na drodze huraganu. Zaplanuję wizytę w Polsce w najbliższej przyszłości" - oznajmił prezydent USA.



Donald Trump miał przylecieć do Polski w niedzielę (1 września) na uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej.

Prezydent miał również ogłosić rozszerzenie współpracy wojskowej i gospodarczej między Polską a USA.



Szczerski: Trump przeprosił

"Pan prezydent Trump godzinę temu zadzwonił osobiście do prezydenta Dudy i przeprosił go za zaistniałą sytuację, ale w związku z tym, że huragan, który w weekend ma uderzyć w południowe stany, może mieć rozmiary katastrofalne, uznał, że nie może opuścić Stanów Zjednoczonych, musi być na miejscu, w kraju" - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak mówił, Trump przekazał Dudzie, że w swoim zastępstwie do Warszawy wysyła wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. "Pan prezydent Trump przekazał także prezydentowi Dudzie, że będzie chciał w najbliższych miesiącach zrealizować tę wizytę, którą musi dziś odwołać" - dodał Szczerski.