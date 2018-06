Donald Trump uzna aneksję Krymu przez Rosję?

Donald Trump zostawia "otwarte drzwi" dla uznania aneksji Krymu przez Rosję. Pytany o tę kwestię przez dziennikarzy, odpowiedział, że będzie to jeden z tematów jego rozmów z Władimirem Putinem - informuje serwis Bloomberg.

"Zobaczymy" - tymi słowami Donald Trump odpowiedział dziennikarzom w piątek na pokładzie Air Force One, gdy zadano mu pytanie, czy Stany Zjednoczone zaakceptują roszczenia terytorialne Rosji do Półwyspu Krymskiego, który Ukraina utraciła bezprawnie w 2014 roku.



Jak dodał, rozmowy na temat aneksji Krymu przez Rosję będą jednym z wielu punktów programu podczas jego spotkania z Władimirem Putinem.

Spotkanie przywódców USA i Rosji zaplanowano na 16 lipca w stolicy Finlandii - Helsinkach. Jak informował Kreml i Biały Dom, prezydenci mają rozmawiać m.in. o stosunkach na linii Waszyngton-Moskwa i kwestiach międzynarodowych.



"Będziemy rozmawiać o Ukrainie, będziemy rozmawiać o Syrii, porozmawiamy o wyborach i nie chcemy, by ktoś manipulował wyborami" - oświadczył Trump dziennikarzom w piątek.



Jak odnotował serwis Bloomberg, Trump nie skrytykował za zajęcie Krymu Rosji ani Putina, a zamiast tego obwinił o to prezydenta Baracka Obamę.



"Prezydent Obama zezwolił, by do tego doszło, co jest bardzo niefortunne" - mówił Trump. "To było za kadencji prezydenta Obamy" - podkreślił raz jeszcze.

W czerwcu portal BuzzFeed donosił, że Donald Trump podczas kolacji ze światowymi przywódcami na szczycie G7 w Kanadzie powiedział, iż "Krym jest rosyjski, ponieważ wszyscy, którzy tam mieszkają, mówią po rosyjsku".

O możliwości uznania przez Trumpa Krymu za rosyjski donosił w czwartek również "Times". Brytyjski dziennik napisał, że ministrowie, urzędnicy i eksperci na Wyspach obawiają się nie tylko zaakceptowania przez prezydenta USA aneksji Krymu i zmian w reżimie sankcyjnym wobec Rosji, ale także obniżenia zobowiązań USA w Europie i zrezygnowania z niektórych zaplanowanych ćwiczeń wojskowych w ramach NATO. Jak podkreślił "Times", wywołałoby to "kryzys egzystencjalny w liczącej 29 państw grupie, która gwarantowała bezpieczeństwo Zachodu od 1949 roku".

Rosja zaanektowała Krym w marcu 2014 roku, po tzw. referendum w sprawie przyłączenia półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Według rosyjskich władz, większość głosujących opowiedziała się w nim za oddzieleniem od Ukrainy. Aneksji nie uznają władze w Kijowie oraz wspólnota międzynarodowa.