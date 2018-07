Donald Trump w Londynie: NATO bardziej pomaga Europie, niż USA

USA ponoszą 90 proc. kosztów NATO, to pomaga Europie bardziej niż Stanom Zjednoczonym; NATO to "wielki jednoczący" - oświadczył w piątek w Londynie prezydent USA Donald Trump na wspólnej konferencji prasowej z premier Wielkiej Brytanii Theresą May.

Pomagamy Europie, dzięki obecności naszych żołnierzy i nie mam z tym problemu - powiedział Trump.

Oświadczył także, że jego wywiad dla "The Sun" to fake news - informuje Reuters. Stwierdził, że nie uwzględniono tego, co powiedział o brytyjskiej premier Theresie May.



Jego zdaniem premier May "wykonuje świetną robotę". Dał też do zrozumienia, że akceptuje wyjście W. Brytanii z UE "w jakikolwiek sposób". Zapewniał, że w wywiadzie dla "The Sun" nie krytykował brytyjskiej premier, dla której ma "wiele szacunku".



W tabloidzie "The Sun" ukazał się w piątek wywiad z Trumpem, w którym prezydent powiedział m.in., że stan negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie Brexitu "nie jest dobry". Skarżył się, że May nie posłuchała jego sugestii, jak wypracować dobre porozumienie z UE, przez co mogła zagrozić przyszłej umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

"Chcemy pogłębić współpracę z USA, w tym nasze relacje gospodarcze" - oświadczyła z kolei premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Zwróciła także uwagę na partnerstwo Wielkiej Brytanii i USA w dziedzinie bezpieczeństwa.