Prokurator dla okręgu Manhattan, Cyrus Vance Jr wystosował do biura rachunkowego obsługującego firmę Donalda Trumpa wezwanie do udostępnienia pod rygorem odpowiedzialności karnej (subpoena) jego zeznań podatkowych za ostatnie 8 lat - twierdzi Associated Press.

Chodzi o deklaracje podatkowe firmy należącej do Donalda Trumpa obejmujące zarówno daniny stanowe, jak i federalne - twierdzi źródło w nowojorskiej prokuraturze, na które powołuje się AP.

Prokurator Cyrus Vance Jr miał wystosować tego rodzaju nakaz "w ostatnich dniach" - twierdzi przedstawiciel prokuratury okręgowej, który chciał zachować anonimowość. Jego wypowiedź cytuje agencja.

Informację o najnowszym prokuratorskim nakazie ujawnienia zeznań podatkowych Trumpa i jego rozliczeń z fiskusem jako pierwszy podał w poniedziałek dziennik "The New York Times".

Poproszony o komentarz Trump powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że nic mu nie wiadomo o jakimkolwiek nakazie udostępnienia dokumentacji podatkowej jego firmy. Także prokurator Cyrus Vance Jr, który miesiąc temu objął podobnym nakazem dokumenty dotyczące płatności na rzecz aktorki porno, jakiej dokonał w imieniu Trumpa b. prawnik prezydenta, Michael Cohen, odmówił komentarza w tej sprawie - pisze Associated Press.

Zapłacił im za milczenie?

Agencja przypomina, że decyzja prokuratury ws. aktorki filmów porno Stormy Daniels i b. modelki "Playboya" Karen McDougal była pokłosiem rewelacji, jakie upublicznił Cohen, który w grudniu ub.r. w wywiadzie dla ABC podał, że Donald Trump zlecił mu zapłacenie kobietom za milczenie podczas kampanii prezydenckiej w 2016 r.

Biuro rachunkowe Mazars USA, które prowadzi księgowość firmy Trumpa zaznaczyło w wydanym w poniedziałek oświadczeniu, że "będzie ściśle przestrzegać obowiązujących procedur prawnych i pieczołowicie dopełni wynikających z nich obowiązków".

AP przypomina w tym kontekście, że firma Mazars otrzymała kilka miesięcy temu ze strony dwu komisji Izby Reprezentantów: nadzoru oraz budżetu i podatków nakaz udostępnienia dokumentacji podatkowej.

Prezydent Donald Trump i jego prawnicy od kilku miesięcy walczą o unieważnienie tego nakazu.

Świadomie podawał błędne dane?

Pod koniec maja sąd okręgowy w Nowym Jorku odrzucił wniosek prezydenta Donalda Trumpa o zablokowanie przekazania dokumentów finansowych jego firmy, głównie bankowych, Kongresowi USA. "Kongres ma prawo żądać tej dokumentacji" - stwierdził sędzia.

Trump wystąpił do sądu o zablokowanie tego wezwania pod koniec kwietnia.

Jednym z powodów, dla których Kongres domaga się dostępu do informacji o finansach Trumpa, jest zeznanie jego byłego osobistego prawnika Michaela Cohena, który mówił w lutym w Kongresie, że Trump świadomie podawał błędne dane dotyczące jego majątku i aktywów. Miał je zawyżać lub zaniżać zależnie od okoliczności.

Ponadto Trump złamał tradycję, zgodnie z którą kandydaci na prezydenta upubliczniali swe zeznania podatkowe w czasie kampanii, argumentując, że amerykański urząd podatkowy (IRS) prowadzi audyt jego firm. IRS wydał wtedy oświadczenie, że audyt nie stanowi przeszkody, by podobne dokumenty ujawnić.