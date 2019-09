Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że negocjacje z Talibami uważa za zerwane i poinformował, że amerykańskie wojska prowadzą zmasowany atak na ich pozycje. Prezydent USA podtrzymał zamiar wycofania wojsk z Afganistanu.

Po trwających rok negocjacjach Stany Zjednoczone były bliskie zawarcia układu z Talibami. Donald Trump zaprosił przywódców tego ugrupowania do Camp David, by wraz władzami Afganistanu przypieczętować porozumienie. W ostatniej chwili odwołał jednak spotkanie, gdy w Kabulu doszło do zamachu, w którym zginął amerykański żołnierz.

"Uważali, że zabijając ludzi postawią się w lepszej pozycji negocjacyjnej. Ze mną się tak nie postępuje. Negocjacje skończone" - mówił prezydent USA, informując, że w ostatnich dniach amerykańskie wojska atakują Talibów z większa siłą niż przez ostatnie 10 lat.

Donald Trump przyznał, że podobał mu się pomysł zaproszenia Talibów do Camp David. "Ja wpadłem na ten pomysł i ja odwołałem spotkanie. Rozmawiałem z wieloma złymi i dobrymi ludźmi w ostatnich trzech latach. Gdyby nie było takich spotkań to wojny trwałyby wiecznie" - mówił.

Donald Trump dodał, że USA wycofają się z Afganistanu w odpowiednim czasie. Według wcześniejszych planów na początku przyszłego roku do kraju miał powrócić ponad 5 z 14 tysięcy amerykańskich żołnierzy.