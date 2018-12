Wzrosła pensja Donalda Tuska i Jeana-Clauda Juncker'a. Teraz będą zarabiać po 32 700 euro brutto, czyli ponad 130 tys. zł brutto miesięcznie.

Zdjęcie Donald Tusk /AP Photo/Geert Vanden Wijngaert /East News

Jak informuje "The Guardian" szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej dostają po podwyżce po 32 700 euro brutto. Ich pensje wzrosły o 1,7 proc. czyli ok. 550 euro (2,3 tys. zł) miesięcznie. To efekt wyrównania, które jest obliczane na podstawie m.in. zmiany kosztów życia w Brukseli. Dla porównania, jako premier Donald Tusk zarabiał ok. 165 tys. zł rocznie. Natomiast zarobki polskich europosłów, których w Parlamencie Europejskim mamy 51, wynoszą ponad 8 tys. euro miesięcznie (ponad 32 tys. zł).



Płaca Tuska jest częściowo opodatkowana i obejmuje m.in. ryczałt mieszkaniowy. Szef Rady Europejskiej dostaje ponad 20 tys. euro na rękę. Mniej zarabiają szefowie rządów w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz prezydent USA.

Zasady wynagradzania unijnych urzędników oparte są na 16-stopniowej skali, której podstawą jest staż pracy. Pensja wzrasta co dwa lata, a przy ustalaniu podwyżek brane są pod uwagę m.in. inflacja i siła nabywcza w poszczególnych krajach członkowskich.