Jak przekonuje Donald Tusk, opozycja w Polsce "musi na nowo pokochać swoją robotę", bo inaczej znowu przegra wybory.

"Wiem, w jak trudnych warunkach pracują [liderzy opozycji - red.], ale jeśli nic się nie zmieni, to kolejne wybory też będą przegrane" - powiedział były premier polski i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk w programie #Newsroom w Polsat News.

Prowadzący Tomasz Machała pytał polityka o to, w jaki sposób będzie on w najbliższym czasie obecny w polskiej polityce. "Poza tym, że zasiądzie pan o 19:30 przed telewizorem i rzuci w niego kapciem" - dodał, nawiązując do pory emisji "Wiadomości" TVP1.



"Po pierwsze, nie włączę o tej porze telewizora. Po drugie, nie noszę kapci, a po trzecie nigdy nie rzuciłem niczym w telewizor" - odpowiedział Tusk.



"Mamy przed sobą dwa, trzy lata do następnych wyborów parlamentarnych, żeby pomóc sobie nawzajem" - stwierdził. I dodał, by nie pytać o go jego rolę, bo nie myśli w tych kategoriach.



W dalszej części rozmowy były premier przyznał, że w jego odczuciu PiS będzie tracił poparcie, a ludzie będą mieli dosyć tej partii. "Jestem o tym przekonany, że rok po roku, miesiąc po miesiącu, ludzie, nawet jeśli mają jakieś poważne powody, żeby dziś głosować na PiS, nie będą w stanie znieść tej ilości zła, takiego namacalnego, jakie PiS produkuje, i to tak taśmowo" - ocenił polityk.



W jego opinii to jednak nie wystarczy opozycji, by zwyciężyć. Jak wylicza, do tego trzeba: innych twarzy, młodych ludzi, więcej energii, "trochę nowocześniejszego, takiego fajniejszego myślenia i autentycznej emocji".

Tusk powiedział też, że "opozycja musi na nowo pokochać swoją robotę". Jak dodał, chodzi też o znalezienie interakcji z ludźmi.



Były szef KE stwierdził też, że zrobi wszystko, by pomóc opozycji wygrać wybory prezydenckie.