Po pięciu latach mam dość bycia głównym europejskim biurokratą; jestem gotowy do walki i mam nadzieję, że wy też - mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk do działaczy Europejskiej Partii Ludowej, którzy w środę na kongresie wybierają go na szefa ugrupowania.

Zdjęcie Donald Tusk podczas przemówienia w Zagrzebiu /ANTONIO BAT /PAP/EPA

W przemówieniu podczas kongresu EPL w Zagrzebiu Tusk przedstawił swoją wizję i zagrzewał polityków europejskiej centroprawicy do działania, wzywając ich do przeciwstawienia się populistom.

"Stańmy razem na tym najważniejszym polu politycznej bitwy, przeciwstawiając się nieodpowiedzialnym populistom, będąc partią odpowiedzialną i popularną. Po pięciu latach mam dość bycia głównym europejskim biurokratą. Jestem gotowy do walki, mam nadzieję, że wy też" - powiedział były polski premier.