Doradca Orbana: Wspólne tematy z Ursulą Von der Leyen

Węgry mogą znaleźć kilka wspólnych mianowników z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą Von der Leyen - oświadczył w środę późnym wieczorem doradca premiera Węgier Viktora Orbana ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Gyoergy Bakondi w telewizji M1.

Zdjęcie Gyorgy Bakondi /Attila Kisbenedek /AFP

Bakondi podkreślił, że zdaniem niemieckiej polityk należy wzmocnić ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Wskazał, że podobnie jak węgierski rząd uważa ona również, że pomagać należy w miejscu, gdzie występuje problem.

Reklama

Doradca przypomniał, że rząd węgierski nie popiera proimigranckiej polityki obowiązkowego rozdzielania migrantów, która oznacza zagrożenie dla obywateli europejskich i europejskiej kultury. Apeluje zaś o udzielanie pomocy tym krajom, skąd przybywa najwięcej migrantów. "Poprzez przegrupowanie środków trzeba zapobiec wyruszaniu ludzi w drogę" - zaznaczył.

Bakondi powiedział, że od 2015 r. nieustannie powraca pod różnymi nazwami temat kwot, najczęściej nazywany "wspólnym europejskim rozwiązaniem". Jego istota polega według niego na tym, by napływającym do Europy nielegalnym imigrantom zapewnić takie same świadczenia jak obywatelom krajów UE.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska