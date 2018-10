DRK: Ebola zabiła już 125 osób od początku sierpnia

125 osób zmarło na ebolę od początku sierpnia tego roku w Demokratycznej Republice Konga - poinformowała w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W sumie w ciągu niespełna 2,5 miesiąca wykryto 200 przypadków zachorowań.

Wciąż przybywa chorych na ebolę

"Mamy 200 przypadków zachorowań na Ebolę, z których 165 zostało potwierdzonych, a 35 jest prawdopodobnych. Spośród tych 200 osób 125 zmarło"- powiedział w Genewie rzecznik prasowy WHO Tarik Jaszarević. Dodał, że wśród zarażonych jest 20 pracowników służby zdrowia.

Jaszarević wyjaśnił, że WHO jest mocno zaniepokojona rozwojem choroby w DRK. Przypomina, że wirus 1 sierpnia został zlokalizowany w mieście Mangina w prowincji Kiwu Północne, a obecnie "epicentrum epidemii" znajduje się w mieście Beni.

WHO podkreśla, że walka z epidemią w Beni jest trudna, gdyż rejon ten opanowany jest przez walki zbrojne sił rządowych z rebeliantami. "To zdecydowanie utrudnia nam działania w walce z ebolą, chociaż maksymalnie koncentrujemy nasze wysiłki" - powiedział Jaszarević.

Rzecznik WHO zwrócił uwagę, że sytuację dodatkowo utrudnia duża nieufność ludzi do państwowej służby zdrowia. Wyjaśnił, że wielu chorych woli pójść do "uzdrowicieli, stosujących mieszankę tradycyjnej i nowoczesnej medycyny", którzy z reguły zamieszkują tereny położone głęboko w lasach.

Jaszarević dodał, że ze strony ludzi przeciwnych oficjalnym metodom walki z ebolą zdarzają się także przypadki agresji, m.in. w stosunku do pracowników Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. W związku z tym, jak podkreślił, WHO musiało kilka razy zorganizować "zbrojną eskortę", chociaż MKCK twierdzi, że nie zamierza używać w swojej pracy wojskowej ochrony.

Od połowy sierpnia w DRK jest stosowana eksperymentalna terapia mAb114 przeciw chorobie wywołanej wirusem ebola. Kuracja została opracowana w Stanach Zjednoczonych; w tym celu wykorzystano przeciwciała uzyskane od osoby, która przeżyła epidemię z 1995 roku w mieście Kikwit, na zachodzie kraju. Podczas testów na małpach terapia dała 100-procentową skuteczność.

Ebola szerzy się poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zarażonych ludzi i zwierząt; wirus nie roznosi się drogą kropelkową. Jest w stanie przetrwać w organizmie nosiciela do roku i może zostać przeniesiony drogą płciową.

Obecna epidemia eboli w DRK jest już 10. od 1976 roku, gdy odkryto wirusa tej choroby. Na ebolę w latach 2013-2016 w Gwinei, Liberii i Sierra Leone zmarło 11,3 tys. osób.