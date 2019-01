Marek Klonowski wyruszył do Pakistanu, by dołączyć do zimowej wyprawy na K2, której liderem będzie Bask Alex Txikon - potwierdził to dziennikarz RMF FM Michał Rodak. Polak już wcześniej dostał zaproszenie do zespołu, ale do ostatniej chwili nie było pewne, czy uda mu się dopiąć wszystkie szczegóły organizacyjne. Klonowski będzie drugim polskim himalaistą w ekipie Txikona. Już wcześniej udział w ekspedycji potwierdził jego partner z zimowych wypraw na Nanga Parbat Paweł Dunaj. W składzie, który spróbuje dokonać pierwszego zimowego wejścia na K2, będzie także Hiszpan Felix Criado oraz pięciu nepalskich Szerpów.

Polacy właśnie dzisiaj lecą na wyprawę do Pakistanu - Marek Klonowski, który wciąż prowadzi zbiórkę na sfinansowanie swojego udziału z Irlandii, a Paweł Dunaj z lotniska w Niemczech. Pozostała część zespołu startuje z Hiszpanii. Wszyscy spotkają się na lotnisku w Stambule i stamtąd wylecą już do Islamabadu. W Pakistanie dołączą do lidera wyprawy - Alexa Txikona.

Bask już w piątek z lotniska koło Bilbao odleciał do Katmandu w Nepalu, by spędzić czas z piątką nepalskich Szerpów, którzy pomogą mu na K2. To Chhepal, Geljen, Nuri, Hallung i Pasang, z którymi wspinał się wcześniej zimą na Mount Everest. Wszyscy uczestnicy wyprawy spotkają się w Islamabadzie już 3 stycznia, a stamtąd ruszą w kilkunastodniową drogę pod K2.

Paweł Dunaj dla RMF FM: Jadę spełniać swoje marzenia z dzieciństwa

Rozmowy Polaków w sprawie udziału w ekspedycji na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik trwały od kilku miesięcy. Do ostatnich dni przed startem udało się to jednak zachować w tajemnicy. - Działanie po cichu ma wiele plusów, bo nikt niczego od ciebie nie oczekuje. Ja jadę totalnie za swoje pieniądze, więc nie muszę nikomu nic udowadniać. Jadę spełniać swoje marzenia z dzieciństwa - wyjaśnił Paweł Dunaj w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem.

- Jedziemy wspierać Alexa, a przy okazji samemu coś urobić, ale bez żadnych wielkich ambicji, by to się źle nie skończyło. My na pewno nie będziemy grać pierwszych skrzypiec, o ile w ogóle będziemy grać na skrzypcach, ale będziemy starali się jak najbardziej pomóc - zaznaczył Dunaj.

Alex Txikon dla RMF FM: Tworzymy najlepszy zespół, jaki możemy zbudować

- Tak, to prawda. Jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy - tak potwierdzając udział Pawła Dunaja i zaproszenie dla Marka Klonowskiego mówił dziennikarzowi RMF FM w połowie grudnia Alex Txikon. - Mam nadzieję, że Marek znajdzie jeszcze pieniądze i da radę do nas dołączyć - deklarował Bask, który jest pierwszym zimowym zdobywcą Nanga Parbat.

W rozmowie z Michałem Rodakiem opowiedział o swoich planach na tę wyprawę, przewidywanym na około 14 stycznia dojściu do bazy pod K2 oraz o relacjach z uczestnikami drugiej ekspedycji, która tej zimy spróbuje zaatakować szczyt.

Ruszają na K2, wcześniej próbowali zdobyć Nanga Parbat

Paweł Dunaj i Marek Klonowski to himalaiści, którzy w przeszłości brali udział w zimowych wyprawach na Nanga Parbat. Klonowski podjął kilka prób, najpierw z Tomaszem Mackiewiczem, a później z poszerzonym składem zespołu "Nanga Dream". Dwukrotnie znalazł się w nim m.in. Paweł Dunaj - w sezonach 2013/14 oraz 2015/16. W ostatniej próbie, wspinając się od strony Rupal, Klonowski i Dunaj dotarli wspólnie na wysokość około 7200-7300 metrów.

Drugi zespół pod K2

Zespół Txikona spotka w bazie pod K2 wyprawę rosyjsko-kazachsko-kirgiską. Jej członkowie wylecieli do Pakistanu już w Nowy Rok. Z powodów finansowych skład tej wyprawy będzie jednak mniejszy niż zakładano. Zamiast jedenastu, znalazło się w nim siedmiu himalaistów. To trzech Rosjan, trzech Kazachów oraz Kirgiz. Liderami tej ekspedycji będą Wasilij Piwcow oraz Artiem Braun.