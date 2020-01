Duda przybył do Davos

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem przybył do Davos, gdzie od wtorku do czwartku będzie uczestniczył w 50. Światowym Forum Ekonomicznym. Polski przywódca spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i szefową MFW Kristaliną Georgiewą.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / Paweł Topolski /PAP

Prezydent Duda będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos po raz trzeci. Pobyt rozpocznie od spotkania z liderami biznesu, które poświęcone będzie znaczeniu wspierania innowacji dla wzrostu gospodarczego (ang. "Fostering innovation-led economic growth").

Reklama

Następnie prezydent weźmie udział w spotkaniu roboczym zatytułowanym "Generowanie wzrostu w Europie Środkowej i Wschodniej". Po spotkaniu zaplanowana jest wypowiedź Dudy dla polskich mediów.

Kolejnym jego punktem pobytu na WEF jest otwarcie Domu Polskiego, gdzie również zaplanowano wystąpienie polskiego przywódcy.

We wtorek wieczorem Duda weźmie udział w obiedzie wydawanym przez założyciela i prezesa WEF Klausa Schwaba dla uczestników Forum.

W środę rano prezydent zabierze głos w zorganizowanej w Domu Polskim w debacie poświęconej "gospodarczej żywotności Europy Środkowej i Wschodniej". Dyskusja odbędzie się z udziałem prezydentów Chorwacji i Łotwy, Kolindy Grabar-Kitarović i Egilsa Levitsa, oraz premiera Estonii Juriego Ratasa.

Następnie Duda odbędzie serię spotkań bilateralnych. Najpierw spotka się prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem, następnie z dyrektorem zarządzającym Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatihem Birolem oraz sekretarzem generalnym OBWE Thomasem Gremingerem. Po spotkaniach zaplanowano wypowiedź prezydenta dla polskich mediów.

Po południu Duda weźmie udział w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (IGWEL) pt. "Ryzyka geopolityczne w niespokojnym świecie".

Po debacie spotka się ze specjalnym wysłannikiem ONZ ds. Syrii Geirem O. Pedersenem, a następnie będzie rozmawiał z prezesem koncernu Ericsson Borje Ekholmem.

W czwartek przed południem prezydent spotka się szefem WEF Schwabem, po czym będzie uczestniczył w sesji na temat relacji transatlantyckich.

Kolejnym punktem wizyty prezydenta w Davos jest spotkanie z sekretarzem generalnym OPEC Mohammedem Sanusim Barkindo, po którym Duda odbędzie rozmowę z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Następnie spotka się z szefem NATO Stoltenbergiem.

Po spotkaniach polski przywódca zabierze głos podczas debaty dotyczącej przyszłości NATO. Następnie weźmie udział w debacie dotyczącej indeksu giełdowego państw Trójmorza. Będzie to ostatni punkt wizyty polskiego prezydenta w Davos, po którym spotka się on jeszcze z polskimi mediami i uda w podróż powrotną do kraju.

W tegorocznym, jubileuszowym 50. Światowym Forum Gospodarczym, które odbędzie się w Davos w dniach od 21 do 24 stycznia pod hasłem "Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata", udział wezmą niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw i rządów. Swą obecność zapowiedzieli między innymi prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i brytyjski następca tronu książę Karol.

Polskę będzie reprezentował prezydent Duda. W czwartek w Davos będzie obecny także premier Mateusz Morawiecki, który na WEF przybędzie bezpośrednio po wizycie w Japonii.

Z Davos Marzena Kozłowska (PAP)