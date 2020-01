​Duda w Davos: Musimy być w światowym nurcie w kwestii ochrony klimatu

"Ochrona klimatu jest bardzo ważna, ale trzeba działać, chroniąc też stabilność polskiej gospodarki" - powiedział prezydent Andrzej Duda, który we wtorek rozpoczął wizytę w Davos na 50. Światowym Forum Ekonomicznym. Pilną sprawą jest ochrona powietrza przed pyłami ze względów zdrowotnych - zaznaczył.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z liderami biznesu / Radek Pietruszka /PAP

"Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy być w światowym nurcie, jeśli chodzi o ochronę klimatu, to jest bardzo ważne, ale musimy to robić w taki sposób, żeby działając ku ochronie klimatu, chronić także stabilność funkcjonowania polskiej gospodarki" - powiedział Duda na briefingu prasowym.

Dodał, że proces odchodzenia od paliw kopalnych będzie kosztowny, dlatego musi zostać rozłożony w czasie. "Ale my go będziemy realizowali" - zapewnił. "To, co jest ważne teraz, zaraz, z czym my musimy się uporać natychmiast, to ochrona powietrza przed pyłami zawieszonymi, to jest niezwykle istotne z punktu widzenia bieżącego zdrowia Polaków i ich dobrego samopoczucia" - powiedział.

Zaznaczył, że jest to problem nie tylko dużych miast, ale i kurortów. "Cieszę się, że powstają w tym zakresie różne programy rządowe, bo chciałbym, żebyśmy na to właśnie, na ochronę powietrza, na to, żeby to powietrze było mniej zapylone, żeby było czystsze, zwłaszcza w okresie zimowym, położyli ogromny nacisk" - powiedział. Dziękował tym, którzy stosują się do zaostrzonych przepisów, dodając, że w jego rodzinnym Krakowie "sytuacja bardzo znacząco się poprawiła, gorzej jest w gminach ościennych".