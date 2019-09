Odrzutowiec Luftwaffe zgubił w trakcie lotu ćwiczebnego zbiorniki z paliwem. Nikt nie został ranny.

Zdjęcie Samolot typu Tornado /Michal Adamowski /Reporter

Do incydentu doszło na wysokości 6000 m. Samolot typu Tornado wracał z lotu ćwiczebnego. Wtedy odczepiły się dodatkowe zbiorniki z paliwem.

Według rzecznika Luftwaffe były one puste. Zbiorniki znalezione zostały na polach w Szlezwiku-Holsztynie. Nikt nie został ranny.

Nie wiadomo co było przyczyną tego zdarzenia.

Jak ujawnił rzecznik, nie jest to pierwszy przypadek tego typu. Do podobnego zdarzenia doszło m. in. w 2006 roku. Wtedy jednak zbiorniki spadły do morza.