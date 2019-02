"DW": Szokujące dane z RFN. Chodzi o cudzoziemców w więzieniach

W niemieckich zakładach karnych osadzonych jest coraz więcej cudzoziemców - najwięcej z Polski, Tunezji i Libii.

Odsetek więźniów będących obcokrajowcami w niemieckich zakładach karnych osiągnął rekordowy poziom - donosi dziennik "Rheinische Post" z Dusseldorfu, opierając się na danych z 16 landowych ministerstw sprawiedliwości.

W Berlinie i Hamburgu więcej niż co drugi więzień jest obcokrajowcem. W Nadrenii Płn.-Westfalii odsetek cudzoziemców od roku 2015 wzrósł z 33 do obecnie 36 proc. Także we wschodnioniemieckich więzieniach przebywa coraz więcej cudzoziemców. W Saksonii w marcu 2016 w zakładach karnych było 482 cudzoziemców; dwa lata później - 601, aktualnie jest ich 981.

Najwięcej więźniów w zakładach karnych w całej RFN pochodzi z Polski, Tunezji, Libii, Czech i Gruzji. W zachodnich krajach związkowych odsetek obcokrajowców od roku 2016 znacznie wzrósł: w Hamburgu z 55 proc. do 61 proc., w Berlinie z 43 proc. do 51 proc., w Dolnej Saksonii z 29 proc. do 33 proc., w Nadrenii-Palatynacie z 26 proc. do 30 proc., w Badenii-Wirtembergii z 44 proc. do 48 proc., w Bremie z 35 proc. do 41 proc., w Szlezwiku-Holsztynie z 28 proc. do 34 proc., w kraju Saary z 24 proc. do 27 proc. W Bawarii natomiast od roku 2012 odsetek cudzoziemców za kratkami wzrósł z 31 proc. do 45 proc.

Islamiści za kratkami

Szczególnie baczną uwagę wymiar sprawiedliwości w Niemczech zwraca na więźniów o islamistycznych poglądach. Ich liczba znacznie wzrosła w ostatnich dwóch latach - potwierdził minister sprawiedliwości Badenii-Wirtembergii Guido Wolf (CDU). Jeszcze w roku 2016 była ich w tym landzie tylko garstka, natomiast w roku 2017 było ich od 20-30, obecnie 45.

W Nadrenii Płn.-Westfalii wśród 5683 więźniów legitymujących się zagranicznych paszportem 32 osoby odsiadują kary za założenie lub przynależność do organizacji terrorystycznych, Są wśród nich także trzy osoby ukarane za przygotowanie aktu przemocy zagrażającego bezpieczeństwu państwa.

W Hesji w lutym 2019 we wszystkich zakładach karnych przybywało 1280 więźniów będących wyznawcami religii islamskiej, co odpowiada 27,4 proc. W niektórych więzieniach prawie 40 proc. więźniów uczestniczy w piątkowych muzułmańskich nabożeństwach.



