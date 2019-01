Pełniący obowiązki ambasadora Korei Północnej we Włoszech Jo Song Gil rozpłynął się w powietrzu, gdy nadszedł koniec jego kadencji i miał wrócić do ojczyzny - podaje AFP, powołując się na południowokoreański wywiad.

Zdjęcie Flaga Korei Północnej /AFP

Z informacji uzyskanych przez wywiad Korei Południowej wynika, że Jo Song Gil ukrywa się we Włoszech wraz z żoną i dziećmi.

Reklama

Jak podaje AFP, dyplomata już w ubiegłym miesiącu ubiegał się o azyl w jednym z krajów Zachodu.

Włoskie władze miały duży dylemat, co zrobić ze zbuntowanym dyplomatą. Jak czytamy, zdecydowały się chronić go w "bezpiecznym miejscu".

Zazwyczaj północnokoreańscy dyplomaci zobowiązani są pozostawiać członków swoich rodzin w ojczyźnie, by nie dochodziło do podobnych sytuacji. Fakt, że 48-letni Jo Song Gil przybył do Włoch żoną i dziećmi, świadczy, że cieszył się szczególnymi względami reżimu.

Gil został p.o. ambasadora we Włoszech po tym, jak kraj ten wydalił ambasadora Mun Jong Nama w proteście przeciwko naruszaniu rezolucji ONZ przez Koreę Północną.