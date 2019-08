​Tragedia w Kraju Ałtajskim w Rosji. 7-letnie dziecko utopiło się w jeziorze po tym, jak dziadek zrzucił go z łodzi.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do tragedii doszło we wsi Komsomołskij. Jak informuje "Ałtajskaja Prawda", pijany mężczyzna poszedł nad jezioro ze swoim 7-letnim wnukiem. Mężczyzna chcąc nauczyć chłopca pływać, przywiązał go liną do łódki i zrzucił do wody.

Reklama

W pewnym momencie łódka się wywróciła. Dziadek nie zdążył wyciągnąć w porę wnuka z wody. 7-latka nie udało się uratować.

Rosyjskie służy wszczęły postępowanie w sprawie spowodowania śmierci przez zaniedbanie.

Szef ałtajskich śledczych Konstantin Małcew nazwał sprawę "oburzającą".