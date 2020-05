Dzień Europy. Przesłanie unijnych przywódców

"Europa to ty, to my wszyscy razem. Jedność czyni nas silniejszymi" - takie przesłanie z okazji Dnia Europy przygotowali we wspólnym wideo liderzy unijni. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Europa to obietnica przyszłości, gdzie solidarność jest podstawą.

Ze względu na epidemię koronawirusa Parlament Europejski, Rada UE czy Komisja Europejska nie mogły otworzyć swych podwoi dla zwiedzających jak co roku, ale przygotowały obchody Dnia Europy online, by połączyć ludzi w tym trudnym czasie, podkreślić europejską solidarność i zdać sprawę z działań UE w walce z pandemią koronawirusa.

"Europa to nie tylko dziedzictwo przeszłości, ale także obietnica przyszłości. Europa, w której podstawową zasadzą działania jest solidarność" - zaznaczył w unijnym filmie szef polskiego rządu.

W ponad pięciominutowym materiale filmowym, który znalazł się na koncie przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, zmontowane zostały krótkie wypowiedzi szefów państw i rządów krajów UE oraz liderów unijnych instytucji.

"Europa oznacza wolność, tolerancję, otwartość, różnorodność, szacunek, innowacyjność, kreatywność, dynamizm. Europa to również solidarność i jedność" - mówił Michel.

"Myśleć i działać dla przyszłości"

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, której kraj w czerwcu przejmie prezydencję w Radzie UE na połowę roku, podkreśliła, że chce, by Europa wyszła z obecnego kryzysu wzmocniona.

"Odważyć się odkrywać na nowo, zjednoczyć się, myśleć i działać dla przyszłości - to jest duch europejski, którego potrzebujemy dziś jeszcze raz" - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wskazywał, że w czasach kryzysu zdrowotnego widzi Europę jako wspólny dom i schronienie. Premier Włoch Giuseppe Conte mówił o potrzebie faktycznej solidarności, której Europa potrzebuje, by przezwyciężyć kryzys wywołany epidemią koronawirusa.

Orban: Jeśli nie teraz, to kiedy?

Z kolei szef węgierskiego rządu Viktor Orban pyta w materiale filmowym: "Jeśli nie teraz, to kiedy? Nigdy nie było większej potrzeby dla współpracy pomiędzy krajami europejskimi niż dziś" - oświadczył.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zaznaczyła, że dla niej Europa to ojczyzna. Dla jej rodziców oznaczała ona pokój, a dla jej pokolenia oznacza wolność i praworządność. "Dla moich dzieci Europa to przyszłość i otwartość umysłu. To coś, o co walczę. Niech żyje Europa" - powiedziała.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli zaapelował do unijnych przywódców, by byli ambitni i odważni. "Tylko w ten sposób odzyskamy zaufanie naszych obywateli" - powiedział.

Dzień Europy

Dzień Europy obchodzony jest 9 maja we wszystkich krajach UE.

Oficjalne święto Unii Europejskiej zostało ustanowione w rocznicę przedstawienia Planu Schumana 9 maja 1950 roku, który dał początek zjednoczeniu Europy.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka