Rekiny na plaży w Walii – wszystkie martwe. Wyrzuciło je morze w miejscowości Burry Port. Odwiedzający plaże naliczyli ok. 100 sztuk niewymiarowych egzemplarzy z gatunku Koleń pospolity. Niektóre były w awansowanym stanie rozkładu - informuje RMF FM.

Istnieją dwie teorie tłumaczące to zjawisko. Najprawdopodobniej sprawcami śmierci rekinów są lokalni rybacy, którzy po ich złowieniu wrzucili je z powrotem do morza. Problem w tym, że uczynili to zbyt późno i większość już nie żyła.

Niektóre rekiny miały obcięte pletwy, co skłania ekspertów do wzięcia pod uwagę innej teorii. Płetwy tego gatunku rekinów używane są w potrawach kulinarnych na Dalekim Wschodzie. Rzekomo mają też właściwości lecznicze. Niewykluczone zatem, że rekiny łowione są w tym celu u wybrzeży Walii, a następnie eksportowane do Azji, co według brytyjskiego prawa jest procederem nielegalnym.