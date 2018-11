Egipt: Atak na autobus, którym jechali Koptowie. Są zabici i ranni

Co najmniej 7 osób zginęło, a 14 zostało rannych w wyniku ataku na autobus, którym podróżowali Koptowie. Do zdarzenia doszło w miejscowości Al-Minja w pobliżu klasztoru św. Samuela, do którego jechali koptyjscy pielgrzymi.

Zdjęcie Do ataku na Koptów w pobliżu klasztoru św. Samuela w miejscowości Al-Minja doszło również w maju 2017 roku /AFP

Jak donosi w wydaniu internetowym Al-Ahram, niezidentyfikowany napastnik ostrzelał autobus. Grupa wiernych jechała do klasztoru św. Samuela.

Do podobnego ataku w pobliżu tego samego klasztoru doszło w maju 2017 roku. Napastnicy zaatakowali wówczas grupę Koptów, zabijając 26 osób i raniąc kolejne 26.



Koptowie, którzy stanowią około 10 proc. 92-milionowej ludności Egiptu, uskarżają się od dawna na dyskryminację, a w ostatnim czasie padają ofiarami częstych aktów przemocy ze strony islamistów.



